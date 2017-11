Amsterdamse huisschilder Sjonny W. verdacht van derde gruwelijke moord

De 44-jarige Amsterdamse huisschilder Sjonny W. (44), die wordt verdacht de moord op twee prostituees , wordt ook in verband gebracht met de dood van nog een vrouw. Het gaat om de 26-jarige Monique Roossien, die in 2003 werd doodgeslagen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De familie van Roossien wacht al 14 jaar op meer duidelijkheid rond de dood van Monique, een prostituee die oorspronkelijk uit Groningen komt. Haar lichaam werd destijds gedumpt bij het IJmeer. Ze was vreselijk toegetakeld en nauwelijks herkenbaar.

Sjonny W. werd in juni al aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Sabrina Oosterbeek. De 30-jarige aan harddrugs verslaafde vrouw is voor het laatst te zien op camerabeelden toen zij in de nacht van 7 op 8 maart haar woning verliet. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Justitie gaat er vanuit dat ze niet meer leeft.

W. is daarna in verband gebracht met de dood van de 30-jarige Mirella Mos uit Roemenië. Zijn DNA is aangetroffen op de vuilniszakken waarin haar in stukken gesneden stoffelijke resten zaten. Die vuilniszakken werden verspreid over Amsterdam terug gevonden.

Harddrugs

Zeker is dat W. Oostenbeek en Mos kende. Met Mos sprak hij in de periode kort voor haar dood regelmatig af voor seksueel contact. Er was sprake van een soort relatie tussen de twee. W. werkte op dat moment als huisschilder, maar had persoonlijke problemen. Hij dronk veel en gebruikte harddrugs en hij had veelvuldig contact met verslaafde vrouwen.

Tegen familieleden zei Mos, tijdens de laatste keer dat ze haar spraken, dat ze een afspraak had met W.. Niet lang daarna werd haar lichaam gevonden. De zaak werd nooit opgelost, ook omdat er meer scenario's waren te bedenken die tot de gewelddadige dood van Mirela Mos hadden kunnen leiden.

Ook met Oosterbeek had Sjon W. regelmatig contact, ook voor de seks. Of er ook een verband is met Roossien is niet bekend. W. zelf zwijgt. De man ontkent iets met de zaken te maken te hebben.