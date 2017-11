Amsterdamse advocaat gestraft voor gesjoemel met grote geldbedragen

Kwart eeuw op de vlucht Gepensioneerde RAF-terroristen mogelijk in Zuid-Europees land

19:21 De Duitse politie is met beelden van bewakingscamera's op zoek naar 'gepensioneerde terroristen' die zich mogelijk in een land aan de Middellandse Zee schuilhouden. De politie verspreidde maandag al beelden van bankovervallers die vorig jaar in het noorden van het land een overval pleegden.