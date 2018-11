Amsterdams gezin met miljoen cash vast op verdenking van witwassen

‘Rutte mist in formatie echt zekerheid over nieuwe bewindslie­den‘

16:25 Nieuwe bewindslieden moeten niet meer op hun blauwe ogen worden geloofd over hun fysieke conditie en op de vraag of ze nog een lijk in de kast hebben. Deze kritiek op de gang van zaken in kabinetsformaties oefent oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (2010-2012) in zijn vandaag verschenen memoires Waarnemer, adviseur, beslisser.