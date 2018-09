'Amsterdams-Chileense crimineel leidde moordcommando'

Justitie ziet in onderschepte emails sterke aanwijzingen dat de Amsterdams-Chileense crimineel Richard R. (44) - 'Rico de Chileen' - een groep leidde die liquidaties liet plegen. Het gaat onder meer om het laten doodsteken van een rivaal in Dubai. Wie dat was en of die moord is uitgevoerd, is nog niet bekend. Ook ander mailverkeer lijkt over onderwereldmoorden te gaan.

Dat maakte officier van justitie Maaike van Kampen vandaag bekend aan het begin van de tweede inleidende zitting in de rechtszaak tegen R.,die is begonnen om drugshandel en witwassen.

Volgens justitie duikt ook de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi op in het mailverkeer. Dat strookt met het beeld dat al jaren bestaat dat Richard R. en Ridouan Taghi een criminele organisatie leidden die liquidaties liet plegen. De in Amsterdam-Noord opgegroeide R. was weer met een zeer zwaar beveiligd transport naar 'de bunker' van de rechtbank in Osdorp gebracht - in een serie bepantserde auto's met daarboven een helikopter.

Aantijgingen

De opsporingsdiensten zien in hem al langer een spil in een groep die verscheidene liquidaties heeft laten plegen - maar die staan nog niet op zijn aanklacht. Nu maakt justitie de verdenking concreter, al moet nader onderzoek nog meer bewijs opleveren. Richard R. en zijn advocaat Leon van Kleef ageren fel tegen die suggestie dat hij opdrachten gaf voor moorden.

De nieuwe aantijgingen komen voort uit het aanhoudend doorzoeken door specialisten van twee versleutelde communicatienetwerken waarmee criminelen zich onaantastbaar waanden: Ennetcom en PGP-safe. De criminelen gebruiken die netwerken voor hun mailverkeer via peperdure PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy). De server van Ennetcom is in Canada in beslag genomen, die van PGP-safe in Costa Rica.

Mailberichten

In het nu geopenbaarde emailverkeer komen tal van mailadressen en bijnamen voor die aanklagers Van Kampen en Anke van de Venn koppelen uit kopstukken in de Amsterdamse onderwereld die al jaren in beeld zijn vanwege de bloedige onderwereldvete die sinds 2012 al tientallen (jonge) criminelen het leven heeft gekost.

Advocaat Leon van Kleef wees er op dat de concreetste aanvulling van het strafdossier bestaat uit vijf mailberichten die volgens het Openbaar Ministerie gaan over een moord met een mes. ,,Ik heb in openbare bronnen niet kunnen vinden dat zo'n moord is gepleegd'', zei Van Kleef in een eerste reactie. ,,Het Openbaar Ministerie heeft de tenlastelegging van mijn cliënt nog niet uitgebreid (met een of meer moorden), dus ik zie geen aanleiding daar verder op te reageren.''