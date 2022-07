‘Amsterdammer verkocht munitie aan John S. vlak voor drama zorgboerderij’

John S.

Twee dagen voor het drama in Alblasserdam schoot S. een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen dood, aldus het Openbaar Ministerie. S. bleef onvindbaar tot na de schietpartij op de zorgboerderij. Hij zat op dat moment in een naburig park in kleermakerszit aan de telefoon en was in gesprek met een centralist van alarmnummer 112. In dat gesprek heeft hij al iets over zijn motieven losgelaten, aldus de officier. In de dagen tussen de misdrijven in Vlissingen en Alblasserdam verbleef hij in een hotel in Papendrecht.