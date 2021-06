Amsterdammer (19) opgepakt voor explosies Feyenoord-cafés

Beide verdachten worden in verband gebracht met de ontploffingen, aldus de politie. In de nacht van 4 op 5 mei ging er een vuurwerkbom af bij Feyenoord-café ‘t Haantje aan de Bierens de Haanweg en in de nacht van 6 mei was het raak bij café The Hide Away op het Kreekplein.