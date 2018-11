Amsterdam wordt vuurwerkvrij, knallen alleen nog in speciale zones

Gelderse zedenzaak groter dan gedacht: acht slachtof­fers bekend, mogelijk twintig meer

12:20 In de zedenzaak in het Gelderse Alem zijn meer slachtoffers gemaakt dan gedacht. Van acht kinderen was bekend dat ze waren gefilmd. Volgens het OM zijn dat er mogelijk twintig meer. Dat bleek donderdagochtend tijdens een pro-formazitting over de zaak voor de rechtbank in Zutphen, waar de 45-jarige verdachte uit Alem aanwezig was.