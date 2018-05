Amsterdam wil miljoenen extra om aanslagen te voorkomen

Verzinkbare palen, hekken en zogeheten fietsnietjes moeten op strategische plekken in de stad voorkomen dat kwaadwillenden met een auto of vrachtwagen een mensenmassa inrijden.



Dat is de afgelopen twee jaar in meerdere omliggende landen gebeurd, zoals vorige maand nog in Duitsland. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen acht het, zo schrijft hij vandaag aan de gemeenteraad, 'voorspelbaar' dat zo'n aanslag ook in Amsterdam kan plaatsvinden.