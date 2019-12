‘Amsterdam wakker gemaakt’: eerste boeren gearriveerd op de Dam

Op de Dam houden agrariërs vandaag een boerenbrunch, om aandacht te vragen voor de stikstofkwestie en ‘de kwaliteit van het Nederlandse voedsel met een lage milieubelasting’. De boeren die er al zijn, gaan volgens de woordvoerder nu druk aan de slag met alle voorbereidingen. Zo moeten een stuk of vijftig kramen worden opgebouwd, van waaruit eten wordt uitgedeeld.



Nanda van den Pol (26) heeft met haar man een melkveehouderij in Putten, ze is vanochtend rond 4 uur vertrokken. ,,Ik ben blij met de samenwerking, de gemeente Amsterdam is heel behulpzaam geweest en heeft goed meegedacht. Verder doen we vandaag alles zelf, van het opbouwen tot het handhaven van de orde en het opruimen.” Ze heeft zin in vanmiddag, ‘al zou het mooier zijn als het niet nodig was’.



Melkveehouder Richard Korrel (31) uit Ouderkerk aan de Amstel. ,,Ik heb net geïnvesteerd in 70 nieuwe stallen, als de nieuwe regelgeving omtrent stikstof straks doorgaat verdien ik dat nooit meer terug.” Korrel, die met een groot melkpak achterop rijdt, hoopt vooral met mensen in gesprek te komen. ,,We willen de mensen kennis laten maken met onze producten en ons verhaal.”