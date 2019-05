Amsterdam reageert op kritiek op tijdstip huldiging Ajax: ‘In middag vanwege veiligheid’

Ajax-fans zonder kaartje niet welkom in Doetinchem

Supporters van Ajax die woensdag zonder ticket in Doetinchem komen voorafgaand aan de wedstrijd tegen De Graafschap, zullen worden weggestuurd door de politie. ,,Supporters van Ajax die in de stad komen worden vriendelijk verzocht te vertrekken”, zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem. ,,Ze mogen ook niet op een terras in het centrum gaan zitten.”



Volgens de woordvoerder is dit een besluit uit oogpunt van veiligheid, genomen door de gemeente in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie. ,,Er is ook geen openbare plek om de wedstrijd te bekijken”, zegt de woordvoerder. Dat betekent dat alleen de 550 Ajax-supporters die met een combi-regeling naar de wedstrijd komen, woensdag welkom zijn in Doetinchem.



De maatregel geldt voor de hele woensdag. Ajax-supporters die rond de wedstrijd worden aangehouden zijn niet welkom bij de huldiging in Amsterdam, op donderdagmiddag, laat de gemeente Doetinchem weten.



Ook wordt gewaarschuwd na de wedstrijd op woensdag niet het veld te betreden. Ajax wordt normaal gesproken woensdag (aanvang 19.30 uur) kampioen op De Vijverberg. Drie jaar geleden zou dat ook gebeuren maar verstierde De Graafschap dat feest. Het werd 1-1 en PSV ging er met de schaal vandoor. Daarop ontstonden rellen rond het stadion in Doetinchem en rond supporterscafé Masselink, een paar honderd meter verderop.