Amerikanen onder de indruk: Daan (17) bouwt WTC-torens na in garage

Sfeerblog: 'Prinsjes­dag, de dag dat half Den Haag in de Efteling is'

9:37 Het is vandaag de derde dinsdag in september en dat betekent: Prinsjesdag! In Den Haag waren er de afgelopen dagen al wat voorbereidingen, maar vandaag is het zover. Volg hier alles wat er gebeurt in de stad.