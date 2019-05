Amerikaanse voetballers over uitbuiting Gelderse club: ‘dagen niet gedoucht, duizenden euro's kwijt’

Gedesillusioneerd en volgens hun verklaringen drieduizend euro per persoon lichter zitten Alberto Rodriguez (21) en Vilson Maldonado (20) twee dagen voor hun vlucht terug naar Los Angeles in het dorpscentrum van Groesbeek in Gelderland. Na drie weken bij amateurvoetbalclub Achilles’29 hebben de Amerikaanse voetballers er genoeg van. Ze voelen zich opgelicht door de Mexicaanse zaakwaarnemer Victor Morales, die ze bij de Groesbeekse club bracht.



De afgelopen nacht hebben ze met drie andere Amerikanen en twee Argentijnen in een bungalow geslapen, omdat ze uitgaansgelegenheid De Linde uit zijn gezet. In het partycentrum van de familie Derks, van wie Frans de technisch manager van Achilles is, hebben ze bijna drie weken overnacht. Een video van Maldonado laat zien hoe in één van de ruimtes met een bar twee bedden en wat losse matrassen staan. Volgens de Amerikanen sliepen ze er met vier man.