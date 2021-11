Amerikaanse hulpsheriff uitgeleverd voor huurmoord in Limburg

De Verenigde Staten hebben een voormalige hulpsheriff uit de Amerikaanse staat Mississippi uitgeleverd die wordt verdacht van betrokkenheid bij een huurmoord in het Limburgse Bergen, in november 2019.

De 35-jarige William Lyle J. uit Hattiesburg werd eind april gearresteerd in zijn woonplaats en zat sindsdien vast met het oog op uitlevering. Die heeft nu plaatsgevonden, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg na berichtgeving door De Telegraaf. Een andere verdachte was op 25 oktober al uitgeleverd aan Nederland. Het OM zei toen al te verwachten dat twee medeverdachten in de eerste novemberweek zouden worden uitgeleverd.

De drie verdachten, mannen uit de Amerikaanse staten Connecticut, Mississippi en Colorado, worden in een volgende niet-inhoudelijke zitting voorgeleid bij de rechtbank in Roermond. Het drietal zou zijn ingehuurd door de Zwitserse zakenman Lukas F. (51), die volgens justitie opdracht gaf de 58-jarige Duitser Thomas Schwarz in Bergen om het leven te brengen. Aanleiding zou een zakelijk conflict zijn.

Bekentenis

De Zwitser zou daartoe de voormalige hulpsheriff hebben ingeschakeld als huurmoordenaar. Die zou vervolgens met twee landgenoten naar Bergen zijn afgereisd om daar de Duitser in diens woning aan de Roefsstraat om het leven te brengen. William Lyle J. bekende in augustus in de rechtbank van Hattiesburg zijn handlangers naar Bergen te hebben gereden. Hij ontkent verdere betrokkenheid bij de moord.

Sinds de vondst van het lichaam loopt er een groot internationaal onderzoek. De Zwitser werd op verzoek van de Nederlandse justitie in juli 2020 in Noord-Macedonië aangehouden en is vervolgens uitgeleverd aan Nederland.

Gekste verhalen

De vermeende opdrachtgever zei tijdens een vorige niet-inhoudelijke zitting in mei onschuldig te zijn en niks met de moord van doen te hebben. Hij zei erg onder de situatie te lijden. Hij wil pas een verklaring afleggen als hij de zekerheid heeft dat deze niet in Amerikaanse media gepubliceerd wordt. Volgens zijn raadsman Jeroen Soeteman komt dit doordat in de Amerikaanse media de gekste verhalen over hem verschijnen, die zijn zakelijke en privébelangen schaden.

Volledig scherm Forensische speurders bezig met sporenonderzoek in de woning. © Videostill L1