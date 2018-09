Amerikaans-Nederlands bedrijfsleven tegen afschaffing dividendbelasting

Holleeder: ‘Ik liet Mieremet links liggen’

13:55 Willem Holleeder heeft de Amsterdamse crimineel John Mieremet links laten liggen in de periode dat die hem kort na de eeuwwisseling dreigde te vermoorden. Dat zei hij vandaag in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp, waar de rechtbank over de moord op Mieremet is begonnen.