Ambulancemedewerkers gaan staken vanwege te hoge werkdruk

De ambulances rukken in die twee uur alleen maar uit voor spoedgevallen. Gepland personenvervoer van de ene medische instelling naar de andere, vervalt. De ambulancebroeders en -zusters benutten deze tijd om met omstanders in gesprek te gaan. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen gaan staken. Nederland telt ongeveer 6000 ambulancemedewerkers, waarvan 1100 bij de FNV zijn aangesloten.

Leegloop

FNV eist dat brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland voor genoeg nieuwe en vaste medewerkers zorgt. ,,Er vindt een leegloop plaats bij de ambulancediensten'', stelt bestuurder Fred Seifert. ,,Veel verpleegkundigen blijven in een ziekenhuis werken of vertrekken naar uitzendbureaus omdat de werktijden daar beter zijn en de lonen hoger."



Seifert stelt dat de ambulancemedewerkers al vaker aan de bel hebben getrokken, maar dat Ambulancezorg Nederland weigert om met de vakbond in gesprek te gaan. De medewerkers zitten daarom aan hun max. ,,Onze leden verwijzen naar hun beroepscode. Daarin staat dat als een hulpverlener niet meer toekomt aan kwalitatieve zorg, hij verplicht is in actie te komen'', aldus Seifert.



FNV trok eind oktober al aan de bel, nadat bleek dat ambulances in 2016 vaker te laat kwamen bij spoedmeldingen. Dat was te wijten aan het feit dat ambulancediensten vaker uitvielen door een tekort aan personeel. Daardoor duurde het langer voordat een beschikbare ambulance ter plaatse was.