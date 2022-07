Ambulancedirecteur maakt zich zorgen om grote werkdruk: ‘We zijn een uitgeknepen citroen’

Overal in Nederland was het beeld de eerste drie maanden van dit jaar hetzelfde: de ambulance moest vaker uitrukken en de alarmcentrale werd vaker gebeld, zo bevestigt een woordvoerder van AmbulanceZorg Nederland. ,,De stijging zie je in alle regio's, maar de stijging per regio verschilt wel.’’ Wat daarvan de oorzaken zijn, wordt onderzocht. Natuurlijk wordt er ook in de gaten gehouden of deze trend zich in het tweede kwartaal heeft voortgezet en zich blijft voortzetten.