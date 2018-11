Amber Alert begint zaak tegen politie om aanbesteding alarmdienst

Amber Alert wil dat de bestuursrechter bekijkt of de politie wel de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het besluit om het opsporingsalarm ,,in de uitverkoop te zetten", laat oprichter Frank Hoen zaterdag weten. Hij heeft twijfels over de doelen en gemaakte keuzes. Zijn bezorgdheid wordt gedeeld door verschillende Tweede Kamerleden, onder meer van VVD en PvdA.



Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei vorig jaar dat de opsporingsdienst niet hoeft te vrezen voor het voortbestaan. Hij noemde het een goed systeem dat zich heeft bewezen, maar dat aanbesteding nu eenmaal verplicht is. De overheid betaalt elk jaar een miljoen euro om Amber Alert in de lucht te houden. De hoogte van het bedrag verplicht tot het uitschrijven van een Europese aanbesteding.



Amber Alert bestaat zondag tien jaar. In die jaren is het 25 keer door de politie ingezet bij de zoektocht naar vermiste kinderen. Criteria voor het uitgeven van een Amber Alert zijn dat het om een minderjarige moet gaan en dat er sprake kan zijn van levensgevaar. De informatie wordt verspreid via social media, sms, e-mail, radio, tv en reclameschermen langs snelwegen en bereikt 12 miljoen mensen.