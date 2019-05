Ambassadeur VS: Nederland draagt te weinig bij aan NAVO

Het kabinet heeft op zich wel extra geld voor Defensie gereserveerd. Het gaat in totaal om 1,5 miljard euro tot 2024 en daarna 162 miljoen structureel per jaar. Maar dat is geen 2 procent van het bbp. Nederland verliest daardoor zijn positie binnen de NAVO als ‘middenmoter’ op het gebied van defensie-uitgaven en zakt naar ‘het rijtje van vijf tot zeven landen in de NAVO die het minst uitgeven’, aldus Hoekstra.

,,Ik ben door Defensie ingelicht over hun plannen en heb ze gevraagd wat het betekent voor het uitgavenniveau in 2024. En zij zeiden: in 2024 zullen we 1,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan defensie. Dat is een heel duidelijk statement: we blijven op 1,3 procent zitten. Het is echt geld. Maar je kunt niet claimen dat dit een belangrijke stap is richting de 2 procent. De echte vraag blijft: waarom is Nederland niet bereid om zijn eerlijke aandeel bij te dragen aan de NAVO?”