Alternatief voor pulsvissen: geen stroom, maar waterspray om platvis te vangen

Rechtbank: Ontslag agente die pers informeer­de over seksuele intimida­tie ‘volkomen terecht’

14 oktober Het strafontslag van een 41-jarige hoofdagente uit Haarlemmermeer is volkomen terecht, oordeelt de rechtbank in Den Haag. De agente had niet naar het NRC mogen stappen met informatie over ongewenst seksueel gedrag van haar teamchef. Afgelopen zomer werd het ontslag van de chef wél ingetrokken door de rechtbank.