Alsof in de laatste minuten van een voetbalwedstrijd een van mijn schoenen kapotgaat

Grappig is dat. Als je stervende honger hebt, rijdt er een truck van een cateringbedrijf voorbij. Of je gaat bijna met pensioen, hoor je op de autoradio het ene na het andere spotje van mensen die juist áán het werk moeten. Een uitzendbureau belooft dat elke baan die het te vergeven heeft komt ‘met de leukste collega’s van Nederland.’ Een grote opleider claimt dat de absolute droombaan nog maar een paar maanden weg is. Het leger zoekt mensen, het onderwijs.

Toeval. Er zijn ook gebeurtenissen in je leven die je iets willen zeggen, al weet je niet wat. Kent u dat? Zo begaf mijn radio het. Zomaar, ineens. Ik heb ’m al zeker dertig jaar. Een half leven met me meegesleept. Toen ik ’m kocht, was het een wonder van technisch vernuft. Wereldontvanger is het. Lange golf, middengolf en wat heb je meer. Wow, denk je bij zo’n ding: de hele wereld! En je probeert eens Frankrijk te vinden, Bulgarije, een zender in Afrika. Maar uiteindelijk staat-ie al een paar jaar precies op Radio 4. (Waarbij je je realiseert dat de meeste radio’s waarschijnlijk op één zender staan ingesteld en hoe zonde dat is van alle andere onbenutte bandbreedtes. Maar ook: zou het niet simpeler kunnen? Dat je gewoon een apparaat alleen voor Radio 4 kunt kopen, of 3FM?)

Nou ja. Het ooit technisch geavanceerd systeem van mijn wereldontvanger is op hol geslagen. Ik krijg ’m niet meer aan. Soms doet ie ’t nog even. Dan weer dagen niet. Ik ben redelijk onthand. U denkt: na dertig jaar, kom op! Maar ik zeg: precies nu! Nog anderhalve week zit ik vanuit dit kantoortje voor mijn baas te werken. Houdt die radio ermee op. Als het al geen boodschap is (maar welke?), dan werpt het zeker de vraag op: moet ik ’m nog vervangen? Het voelt een beetje alsof in de laatste drie minuten van een belangrijke voetbalwedstrijd een van mijn schoenen kapotgaat. Zool eraf. De tijd die rest, is verwaarloosbaar. Misschien krijg ik de bal niet eens meer. Maar evenzogoed rolt-ie wel mijn kant op. Kan ik er nog iets briljants mee doen. En...hé! Nou doet-ie het ineens weer even, de radio. Val ik in het Requiem van Verdi. Wat moet ik daar nou weer van denken?