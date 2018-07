Alsnog diploma voor Hugo die verlamd raakte op dag van de uitreiking

,,Ja, het is een cliché, maar het leven gaat door’’, zegt hij vanuit zijn rolstoel, thuis in Sint Anthonis. ,,Ik ben gewoon blij dat ik nog leef.’’



Vanavond, tijdens de diploma-uitreiking van Metameer in Stevensbeek, krijgt de 20-jarige jongeman zijn vwo-diploma. Niet zomaar een papiertje als bewijs dat hij het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs succesvol heeft afgerond, maar een diploma met een verhaal.



,,Dat wordt nog een spannende dag; of ik het ook haal’’, zegt Hugo, tot aan zijn oksels verlamd, met een vette knipoog. Want drie jaar geleden, op een tropische donderdag 2 juli 2015, ging het gruwelijk mis, op de dag dat hij zijn havo-diploma zou krijgen.