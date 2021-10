Alsnog de prik halen tegen corona: ‘Ik moet mijn principes laten varen’

Zonder auto of vliegtuig, maar mét fietsen van Markt­plaats, gingen Olivier en Zoë op wereldreis

5 oktober Een mooie baan, een topsportcarrière. Ze gaven het zomaar op, Olivier Van Herck (nu 33) en Zoë Agasi (29) uit Rotterdam. Voor de reis van hun leven. Waarheen? We zien wel. Op twee 25 jaar oude fietsen, gekocht op Marktplaats, vertrekken ze in 2016 zuidwaarts. Nu, na 40.000 kilometer de wereld rond, zijn ze terug. Voor even. Want ja, het avontuur lonkt weer.