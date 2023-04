Als Wessel (16) zijn gestolen mountainbike ziet zet hij meteen de achtervolging in; mét succes

De 16-jarige Wessel ter Haar wist niet wat hij zag toen-ie zaterdagochtend in het centrum van Bunschoten een visje ging halen. Daar stond zijn vorige week gestolen fiets, met een verdacht figuur erbij. Toen die het hazenpad koos, aarzelde de jonge Bunschoter geen moment en zette de achtervolging in.

Het was onmiskenbaar zijn dure CUBE mountainbike, al had de dief het merk afgeplakt en de verlichting vervangen. Toen de man doorhad dat hij in de gaten werd gehouden, ging hij er via allerlei steegjes vandoor.

,,Ik was hem even kwijt, maar later zag ik hem fietsen over de Westsingel, richting Amersfoort", vertelt Wessel, die net een nieuwe fiets had aangeschaft.

Een raar verhaal

Intussen had de knaap de politie gealarmeerd, die meldde dat de dief van verschillende kanten klem zou worden gereden. De achtervolging leidde tot aan de carpoolplaats langs de Amersfoortseweg, waar de man werd aangehouden. Wessel, nog vol adrenaline over zijn avontuur: ,,Hij vertelde dat ie de fiets ergens had gekocht voor 100 euro. Een raar verhaal, want daar is die fiets nog veel te goed voor.”

Na de diefstal plaatste Wessel een bericht op Facebook, in de hoop dat de mountainbike, die eerder van zijn vader was geweest, zou worden teruggevonden. Hij loofde een beloning uit van twee keer 100 euro; een voor het terugvinden van zijn eigendom en hetzelfde bedrag voor het adres van de verdachte.

Dan heb ik twee fietsen

Wessel is opgelucht. In de loop van de week, als het politieonderzoek is afgerond, krijgt hij zijn fiets hoogstwaarschijnlijk weer terug. ,,Dan heb ik wel twee fietsen. Misschien dat ik er één ga inruilen.”

