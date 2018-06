'Als nu maar niet iedereen zo'n schattige koninklijke pup wil'

Labradorfans zijn lyrisch over het pasgeboren nestje puppy’s van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De honden zijn gelijk weer hot. Maar de Nederlandse Labrador Vereniging waarschuwt wel: haal nu niet allemaal een 'koninklijke' pup in huis.

Iedereen zal toegeven dat het aandoenlijk is: de zeven – twee blonde en vijf zwarte- kleine hondjes die nog met de oogjes gesloten bij elkaar de warmte opzoeken in Villa Eikenhorst. De foto van het nestje, die gisteravond door onze vorst op Instagram werd geplaatst, kreeg binnen een dag al meer dan 27.000 likes en genoeg mensen zien het wel zitten om zo’n schattige pup te adopteren.

Maar dat is precies waar secretaris Ger van der Teems van de Nederlandse Labrador Vereniging ook een beetje bang voor is. ,,Toen de film 101 dalmatiërs uitkwam, wilde iedereen opeens een dalmatiër. Nu kunnen mensen denken ‘oh de Oranjes hebben een heel nestje labradors, dan nemen wij ook een labrador’. Mensen zijn er gek genoeg voor. Maar ik hoop het niet, want voor zo’n hond moet je zorgen. Dan moet je bewuste keuzes maken.”

Geboortenieuws! Vannacht zijn op de Eikenhorst 7 labrador puppies geboren. Het zijn 4 mannetjes en 3 vrouwtjes. De pups en moeder Nala maken het goed. Eén hondje blijft op de Eikenhorst wonen. Voor de andere 6 broertjes en zusjes is - als ze groot genoeg zijn - een ander warm thuis gevonden. 📸 Z.M. de Koning

Bonnefooi

Quote Ik ga er ook van uit dat ook de koning zich aan het vereni­gings­fok­re­gle­ment heeft gehouden Ger van der Teems De Oranjes houden in ieder geval één pup zelf en voor alle andere koninklijke puppy’s is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) al een warm onderkomen gevonden. ,,Als het goed is hadden ze al adresjes voor de hondjes verwekt werden. Je gaat niet op de bonnefooi fokken en hopen dat iemand ze afneemt”, stelt Van der Teems. ,,Ik ga er ook van uit dat ook de koning zich aan het verenigingsfokreglement heeft gehouden, aangezien hij lid is van de Nederlandse Labrador Vereniging. Dat reglement heel streng, je hond moet worden gekeurd op een aantal mogelijke erfelijke afwijkingen voor je mag fokken. Dat heeft puur te maken met de gezondheid van de dieren."



De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat niet bekend wordt gemaakt waar en bij wie de hondjes terecht komen. Van der Teems: ,,Ik denk dat de honden naar zakelijke relaties of kennissen gaan en niet zomaar naar iedereen. Ik denk ook niet dat iedereen even Villa Eikenhorst binnen mag om bij hun toekomstige pup te komen kijken, wat bij veel fokkers wel mag.”

Precies hetzelfde nestje

Verder vindt hij het hartstikke leuk dat er een nestje in Eikenhorst is geboren. Dat geldt ook voor Tea Blokland van kennel Van Rosa’s Tienmorgen in Hardinxveld. ,,Wij hebben precies hetzelfde nestje: ook vier reuen en drie teven, in dezelfde kleuren. Maar dan 1,5 week oud. Labradors zijn jachthonden, wij trainen ze ook om te jagen. Willem-Alexander jaagt ook met de moederhond. Dus we zitten echt in hetzelfde schuitje.”



Tea vroeg zich al af hoe de koninklijke familie het aanpakt. ,,Bij ons liggen de puppy’s gewoon in huis, in de bijkeuken, waar ik de hele dag langs loop. Ik houd ze constant in de gaten. Zouden ze bij de Oranjes ook in huis liggen? Of bij een jachtopziener?"



Volgens Blokland kunnen de Royal dogs gebruikt worden als jachthond, naar gezinnen als huishond of naar stichting Hulphond. ,,Als de moeder goed werkt op jacht, dan willen jagers wel een pup als die hond een nestje krijgt. Dat wordt dan van te voren geregeld. Al denk ik dat het met koninklijke pups helemaal hard gaat”, vertelt ze. ,,Bij ons vorige nestje kregen we van Stichting Hulphond Nederland een aanvraag."



Woordvoerder Dimitri Nadorp laat weten dat er - voor zover zij weten - geen pups uit het nestje van het Koninklijk huis naar Hulphond Nederland gaan.



Het koninklijk gezin met labradors Skipper en Nala in 2015. © ANP/Robin van Lonkhuijsen

Oranje

Het puppynieuws heeft ook de familie Burgemeister van labradorkennel Smeerlabjes in Dordrecht bereikt. ,,Het leuke is dat onze hond ook Nala heet, net als de moeder van het nestje. We zijn ook benieuwd naar de namen die gegeven gaan worden. Als iemand een koninklijke pup krijgt kun je dat waarschijnlijk zien aan de kennelnaam, dat zal ook wel iets met 'oranje' zijn”, denkt moeder Mariëlle.

Ook Sanne van de Berg van Labradors of Asgard’s Hope in Leiden is reuze benieuwd naar de achtergrond van de pups. ,,Vooral of de pups een stamboom krijgen en of er netjes met ouders gefokt is waar gezondheidsonderzoeken bij gedaan zijn. Dat zijn toch dingen waar wij als fokkers ons enorm mee bezig houden.”

Ze snapt de Oranjes wel. ,,Dat ze zo verzot zijn op labradors verrast mij helemaal niets, het is dan ook het meest fantastische ras wat er is! Ik zou nooit meer zonder willen, en ik kan me zo voorstellen dat dat voor iedereen geldt die ooit een Lab in huis gehaald heeft, dus ook voor de Oranjes.”

Links het nestje van Thea Blokland, precies hetzelfde aantal reutjes en teefjes en in dezelfde kleuren als het nestje van de Oranjes (rechts). © TheaBlokland/RVD