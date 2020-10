‘Als je op de hele bevolking negen van de tien mensen eruit haalt met de sneltest, ben je al een heel eind’

Hoe werkt deze sneltest?

Net als bij de PCR-test, die nu in de teststraten wordt gebruikt, wordt met een wattenstaafje wat vocht uit de neus en keel genomen. Maar het proces daarna is veel simpeler dan bij een PCR-test, waarbij dna miljoenen keren moet worden vermenigvuldigd. ,,Deze test bekijkt simpelweg of er in de swab een bepaald eiwit aanwezig is dat speciaal hoort bij het coronavirus’’, licht onderzoeker Marije Hofstra van het UMC Utrecht toe. ,,De sneltest wordt ook wel antigenentest genoemd.’’ Het watje met neus- en mondvocht gaat in een vloeistof. Die wordt vervolgens op een papiertje gedruppeld. Vijftien minuten later is er een positieve of negatieve reactie zichtbaar. ,,Het is een beetje te vergelijken met een zwangerschapstest, je ziet of er één of twee streepjes staan. Het ene streepje is een controlestreepje, als er twee streepjes verschijnen heb je corona.’’