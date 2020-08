‘Als je je identiteit ontleent aan je uiterlijk, krijg je het moeilijk als je 30 of 40 wordt’

Hoe is ons lichaamsbeeld de afgelopen jaren veranderd?

,,De grootste verandering zit in het onrealistische ideaalbeeld. We streven naar perfectie op alle gebieden van het leven, ook als het gaat om ons uiterlijk. Het lichaam is verworden tot een object. We zijn nog nooit zo mooi geweest als nu. Door de welvaart in het Westen hebben de meeste mensen een mooie huid, een prachtig gebit en een goed verzorgd lichaam. Toch zijn we nog nooit zo ontevreden geweest over ons uiterlijk.’’