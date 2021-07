Als ik een CDA-stemmende boer was, zou ik nu ook mijn trekker van stal halen

‘Vermaak met dolfijnen steeds minder acceptabel’

10:49 Steeds minder mensen vinden vermaak met dolfijnen acceptabel. Dat blijkt uit opinieonderzoek door I&O Research in opdracht van dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection. Iets meer dan 40 procent vindt shows met dolfijnen in gevangenschap acceptabel. Zwemmen met dolfijnen was in 2014 nog voor 69 procent van de Nederlanders oké, dat is nu gedaald tot 33 procent.