‘Als iemand rookt, denk ik: hmm... héérlijk’

Neergesto­ken hardloop­ster worstelt met nachtmer­ries en paniekmo­men­ten

10:32 Ze mag de intensive care dan verlaten hebben maar het gaat geestelijk en lichamelijk niet goed met de 18-jarige hardloopster die maandagavond werd aangereden en neergestoken in Egmond aan den Hoef. ,,Het is een drama’’, zegt haar moeder in een interview met het Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant.