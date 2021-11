Als het om veranderingen gaat, weten kinderen zich veel sneller aan te passen dan hun ouders

video Stel dat uit hotel vluchtte naar ziekenhuis voor verplichte isolatie

De Koninklijke Marechaussee heeft zondag een echtpaar aangehouden op Schiphol dat uit een quarantainehotel was gevlucht. De twee zaten in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. Zij zijn nu verplicht in isolatie geplaatst op een gesloten afdeling van een ziekenhuis.

15:51