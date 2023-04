Als Henry ’s ochtends achter zijn huis gerommel hoort, grijpt hij een keukenmes en steekt Ridouan neer

Met video Toespraak Macron in Den Haag verstoord door actievoer­ders, drie mensen afgevoerd

De toespraak die de Franse president Macron vanmiddag in Den Haag hield is verstoord door actievoerders. Mensen riepen hem onder meer toe dat hij ‘hypocriet’ is en er werd een spandoek uitgerold. Drie mensen zijn afgevoerd.