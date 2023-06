Als een collega hier binnenkomt in een broekje zo kort dat ik alles zou zien bungelen, vind ik daar ook wat van

Schrik én opluchting in eerder over­stroomd Valkenburg: overlast, maar ergste regen is voorbij

Nare herinneringen van overstromingen twee jaar geleden kwamen vanavond boven in Valkenburg, toen terrassen en horecagelegenheden onderliepen. Maar er is goed nieuws voor de inwoners: de piek van de regenval is voorbij.