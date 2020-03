Als de ziekenhuizen echt vol liggen, gaat de ‘crisisfase’ in en kan niet iedereen geholpen worden

Als het een race was, zou het een van de spannendste wedstrijden van het jaar zijn. Aan de ene kant het snelle, onzichtbare coronavirus. Ongrijpbaar, overal en nergens tegelijk, tikje onvoorspelbaar ook.



Aan de andere kant een leger Nederlanders, het RIVM, alle artsen en verpleegkundigen. Zij moeten anticiperen op de bewegingen van corona, het virus te lijf gaan, en ondertussen de zieke teamgenoten verzorgen.



Maar dit is geen wedstrijdje. De bestrijding van het coronavirus is bittere realiteit. Al 771 Nederlanders stierven door de gevolgen van het virus, de economie ligt stil, net als het sociale leven. Maar acuut is de crisis vooral in ziekenhuizen. Afdelingen stromen vol, met inmiddels bijna 3500 patiënten die opgenomen zijn (geweest), van wie zeker 1000 op de intensive care. Daar moeten coronapatiënten soms wekenlang beademd worden, terwijl het aantal bedden, beademingsapparaten en medicijnen niet onbeperkt is. Wat gebeurt er als de grens echt in zicht is? Drie vragen over de crisisfase (die zo lang mogelijk uitgesteld moet worden).



