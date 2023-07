Als de eerste springers zwaargewond uit het water komen wordt duidelijk: dat schip is te hoog

Lina (14) gaat al twee jaar niet naar school en ook komend schooljaar niet: ‘Zeer frustre­rend’

Lina is 14 en zou net als al haar leeftijdgenoten onbezorgd moeten genieten van de zomer, maar dat is er bij de Dordtse tiener niet bij. Ze gaat al twee jaar niet naar school. Ook na de vakantie lijkt het er niet op dat ze ergens terecht kan, ook al strijdt haar moeder als een leeuw. ,,Het lijkt wel of iedereen bang is voor de verantwoordelijkheid.’’