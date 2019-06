Alpe d’HuZes: bijna 12 miljoen opgehaald voor strijd tegen kanker

Overleven­de vertelt 30 jaar na dato over SLM-vliegtuig­ramp in Ochtend Show to go

20:24 Oud-voetballer en slachtoffer van de SLM-vliegtuigramp Edu Nandlal is morgenochtend te gast in De Ochtend Show to go. Het is dan precies dertig jaar geleden dat de vliegramp gebeurde. Ook politicus Carlo Fiscalini is in de studio. Hij is fractievoorzitter van de lokale partij NieuwDemocratischZeist en heeft het over de discussie rondom kliniek Fivoor in Den Dolder. Presentatoren zijn Roel Maalderink en Yora Rienstra.