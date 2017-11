Almelose politie zoekt uit of stroomstoring van 9 maanden geleden tot babyboom leidt

Het politieteam heeft vijf babypakketjes klaarliggen voor de pasgeboren baby's en hun kersverse ouders. Volgens twee agentes op de Facebookpagina van de Almelose politie vragen veel inwoners zich af of de stroomstoring tot romantiek heeft geleid. ,,Wij zijn eigenlijk ook wel benieuwd wie die tijd nuttig heeft besteed", zegt één van hen in een video.

,,Dus ken of ben je iemand die deze week is bevallen van een klein boefje? Of heb je het idee dat er eentje op het punt staat te 'ontsnappen'? Laat het ons dan weten!" zo schrijft de politie Almelo. Voorwaarde: de (aanstaande) baby is inwoner van de stad Almelo. Aanmelden kan via de Facebook-pagina politie Almelo. Agenten komen bij de 'babyboomers' een beschuit met muisjes eten. En voor de baby zelf is er een rompertje met de opdruk 'Boefje'.