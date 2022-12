Almelose kruisboogschutter is ontoerekeningsvatbaar: alleen tbs voor dubbele doodslag

Kenzo K. is schuldig aan de gewelddadige dood van Zonund Kardanakyan en Maral Dermovsesian en het met een kruisboog beschieten van hulpverleners in Almelo. Volgens de Almelose rechtbank is de 30-jarige man volledig ontoerekeningsvatbaar en veroordeelt hem tot tbs met dwangverpleging.

De rechters oordelen dat K. op vrijdag 17 september 2021 zijn 70-jarige onderbuurvrouw Kardanakyan en haar 52-jarige nicht op gruwelijke manier om het leven heeft gebracht. Hij stormde het appartement binnen en stak met een mes meerdere keren in op beide vrouwen. „De angst moet gruwelijk zijn geweest en gaat elk voorstellingsvermogen te boven”, zei de voorzitter in de zittingszaal.

K. hoorde het vonnis ogenschijnlijk onbewogen aan. De uitspraak leidde tot veel emotie bij nabestaanden. Op de gang buiten de zittingszaal in Almelo huilden en schreeuwden mensen.

Op het balkon

Na het doden van de vrouwen verscheen de man op het balkon van zijn flat aan de Almelose M. Th. Steynstraat en beschoot met zijn kruisboog verpleegster Mariëlle en enkele agenten. Dat is volgens de rechtbank een poging tot doodslag en bedreiging. De verpleegster was bij Kardanakyan om een infuus aan te leggen. Zij ontsnapte ternauwernood aan de aanval en hangend aan het balkon alarmeerde zij de hulpdiensten. De politie schakelde K. uit met een pistoolschot.

Van moord is echter geen sprake, oordeelden de rechters. Anders dan het Openbaar Ministerie concludeert de rechtbank dat het dossier geen bewijs bevat dat K. van plan was om de beide vrouwen om het leven te brengen. Door zijn psychose kon hij ook niet op dat moment nadenken over wat hij aan het doen was. Wel is K. schuldig aan het doden van beide vrouwen, in juridische termen; doodslag.

Volledig scherm Rechtbanktekening van de Almelose kruisboogschutter Kenzo K. © ANP



Gruwelijke feiten

De gruwelijke feiten zijn Kenzo K. echter niet aan te rekenen, concludeerde de rechtbank. Zij volgen hiermee het advies van het Pieter Baan Centrum en het pleidooi van advocaat Janbart Kalk en niet de eis van het Openbaar Ministerie. Door zijn langdurige psychose was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Het gebruik van drugs heeft dit verergerd, maar niet veroorzaakt. Door zijn psychose kon hij de gevolgen van lsd-gebruik niet overzien, aldus de rechtbank.

De rechtbank ontslaat K. van alle rechtsvervolging. Hij is niet strafbaar en een celstraf valt daarom af. „Deze beslissing is mogelijk moeilijk voor de nabestaanden. Want het is door uw gedrag dat zij dit verdriet de rest van hun leven met zich mee dragen.”

De rechters vinden dat via tbs met dwangverpleging behandeld moet worden voor zijn stoornis en dat zo de maatschappij tegen hem beschermd is. Het risico is namelijk groot dat K. weer in een psychose terecht kan komen en hierdoor agressief wordt. Ook mag hij daarom geen drugs meer nemen. Aan de nabestaanden en slachtoffers moet hij schadevergoedingen betalen van bijna 150.000 euro.