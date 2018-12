Almelose agenten vrijuit in wietproces

VIDEO Wapenhande­laar Guus Kouwenho­ven definitief veroor­deeld tot 19 jaar cel

14:34 De celstraf van 19 jaar van zakenman Guus Kouwenhoven blijft in stand. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag. De 76-jarige Kouwenhoven is vorig jaar veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003. Kouwenhoven werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot negentien jaar cel.