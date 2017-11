Almeloër laat vriendin hoer spelen na zien uitzending Alberto Stegeman

K. en zijn zes jaar jongere Twentse vriendin zouden zijn ‘geïnspireerd’ door een uitzending van Alberto Stegeman, over seks met minderjarigen. Evert en zijn vriendin plaatsten in het najaar van 2013 een advertentie op een sekssite. Er kwamen twee reacties. Dat leidde tot betaalde seks met een oudere man. De Almelose zegt meegewerkt te hebben om K. van zijn gokschulden af te helpen. De strafzaak tegen K. in Almelo is een uitvloeisel van een recherche-onderzoek in Noord-Nederland tegen de oudere seksklant. Hij verklaarde twee keer seks te hebben gehad met de 16-jarige.

Theaterhotel

Voor de eerste ontmoeting op een kamer in het Theaterhotel in Almelo betaalde hij 250 euro. Evert K. hield de wacht in de hal van de hotelkamer. Zij verklaarde naderhand de seks niet prettig te vinden.



,Ik zat de hele tijd op de klok te kijken en dacht: laat het snel voorbij zijn.’’ Volgens K.’s advocaat Schadd vond zij het ‘spannend’ om seks met een oudere man te hebben.



De tweede keer was er seks op een matras achterin de Mercedes-bus op een parkeerplaats. Onduidelijk is hoeveel de klant daarvoor betaalde. Het stel ging uit eten van de verdiensten. Volgens Evert K. was hij ‘wakker’ geworden door de berichtgeving over een sekszaak met een minderjarige in Valkenburg.