Álles is feminisme, dus is er nog veel te doen

Aantal verpleeg­kun­di­gen toegenomen

1:23 Het aantal werkende verpleegkundigen bedroeg in 2017 ruim 186.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat waren er 12.000 meer dan in 2014. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. Volgens het statistiekbureau was de werkdruk onder verpleegkundigen in 2017 en in het jaar erop, bovengemiddeld hoog.