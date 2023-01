Alles doet zeer in gezicht vuurwerkslachtoffer (14) uit Hengelo: ‘Hij wil vanwege de pijn niet praten’

Dat laat de vader van de jongen weten aan deze krant. De zoon van de man raakte op oudejaarsdag zwaar gewond toen hij een shell wilde aansteken. Dat gebeurde in de wijk Sterrenbuurt in Hengelo. De vader had het illegale vuurwerk afgelopen najaar gekocht in Enschede. Vader en zoon wisten niet dat de mortierbom was voorzien van een snellont. Onmiddellijk na het aansteken ontplofte het zware vuurwerk.