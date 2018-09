Allerduurste gitaar gejat, maar na dik drie jaar is die terug via Marktplaats

VideoGitaarverkoper Ard Souman (33) kon zijn ogen niet geloven toen hij na dik drie jaar ineens de exclusieve, peperdure gitaar van het type 'Taylor K26CE' weer zag. De eigenaar van de muziekwinkel in het Gelderse Hattemerbroek, werd jaren geleden bestolen van zijn allermooiste en allerduurste gitaar. Nu kan hij toch ineens weer pronken met het exemplaar dat nieuw meer dan vijfduizend euro kost. Via Marktplaats liep de dievegge tegen de lamp.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Souman: ,,Het gebeurde op 5 mei 2015. Bevrijdingsdag. Ik zat bij de computer te werken toen er rond half vier een kleine, mollige vrouw met een gitaartas de winkel binnen kwam. Zij trok opvallend met een been, was nog geen dertig jaar oud. Ik heb haar recht in de ogen gekeken, maar geen enkele argwaan gekregen.''

,,Een uurtje later wilde een gezin een gitaar kopen voor een knulletje van een jaar of tien. ,,Als je heel goed wordt en op een podium gaat spelen, moet je deze gitaar hebben'', zei ik nog. Ik draai me om en zie meteen een lege plek. Meteen hoofdpijn. Mijn mooiste en duurste gitaar was verdwenen. In een flits zie ik het beeld van die meid met haar gitaartas. Toen wist ik eigenlijk al genoeg.''

Een vrouw die een gitaar steelt, hoe opmerkelijk is dat?

,,Het was mij bekend dat dit soort praktijken in de winkelstraten van Amsterdam vaker voorkomt. Daar stappen de dames met wijde jurk de winkel binnen en met een gitaar eronder weer naar buiten. Maar in onze muziekwinkel in Hattemerbroek is nooit eerder een instrument gestolen.''

Hoe bijzonder is een Taylor K26CE?

,,Taylor is best verkochte merk akoestische gitaren ter wereld. Bekende artiesten als Taylor Swift spelen erop. Het afgelopen weekend heb ik nog eentje uitgeleend voor de musical Mamma Mia. De Taylor is gemaakt van koahout uit Hawaï. Elke gitaar heeft zijn unieke uiterlijk en geluid. De K26CE is het snoepje uit de collectie en kost nieuw 5.000 euro.''

Wat schoof de verzekering?

,,Niets, want het was geen inbraak, maar diefstal. 'Beter opletten', krijg je dan te horen.''

Hoe is de gitaar boven water gekomen?

,,We kregen vorige week maandag bericht van Taylor Guitars Europe dat de gitaar werd aangeboden op Marktplaats. Het serienummer klopte. Een speciaal team van de Veluwse politie toonde interesse en de verkoper trapte erin. De politie heeft haar aangehouden in Meppel. Het signalement dat ik had opgegeven, bleek te kloppen en zij heeft de diefstal bekend. Het is fantastisch dat ik hem terug heb.''

Leefde iedereen nog lang en gelukkig?

,,Nee, want mijn gitaar is 1500 euro in waarde gedaald. Die schade ga ik op deze mevrouw verhalen, plus de rente van acht procent per jaar. Het recht moet zijn loop hebben.''

Volledig scherm Ard Souman is dolblij met het terugvinden van de gitaar. © Henri van der Beek