Alleen shovelchauffeur maandag nog vast na demonstraties Den Haag

De shovelchauffeur werd zaterdag aangehouden voor vernieling en verzet tegen zijn aanhouding . De shovel is in beslag genomen. Bij de arrestatie van de shovelbestuurder raakten twee agenten lichtgewond. Voor de schade die de shovelchauffeur heeft aangericht moet hij zelf betalen, zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag eerder al. De chauffeur wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Farmers Defense Force (FDF) had toestemming van de Haagse burgemeester Van Zanen om met 25.000 man te komen protesteren in het Zuiderpark. De organisatoren zelf verwachtten zo’n 100.000 mensen, maar die aantallen werden bij lange na niet gehaald. De aanwezigen werden toegesproken door meerdere sprekers, waaronder leiders van de boerenprotesten, maar ook PVV-leider Geert Wilders, Arnold Karskens (Ongehoord Nederland) en Eva Vlaardingerbroek. Ook Thierry Baudet (FvD) was van de partij.