Alleen roetveegpieten bij landelijke intocht Sinterklaas in Apeldoorn

Vrouw (80) eist dat zoon uit huis wordt gezet, zodat zij daar kan sterven

10:22 Een Vriezenveense vrouw (80) eist dat haar zoon uit haar woning wordt gezet, zodat zij er in alle rust kan sterven. Het was een zeer schrijnende rechtszaak, gistermorgen bij de Rechtbank Overijssel. De vrouw heeft niet lang meer te leven; ze is terminaal ziek en het is haar laatste wens om thuis te sterven.