Alle ziekenhuizen moeten operaties afzeggen voor opvang coronapatiënten

Alle ziekenhuizen in Nederland moeten behandelingen en operaties uitstellen om coronapatiënten te kunnen opvangen. Daarmee gaan de ziekenhuizen een nieuwe fase in nu het aantal opnames maar blijft stijgen. Sinds vandaag liggen 1070 patiënten in het ziekenhuis en het eind van de stijgende lijn is volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) nog niet in zicht.

Voorzitter Ernst Kuipers van het LNAZ maakt zich grote zorgen. ,,Als het zo blijft doorstijgen, moeten er aanvullende coronamaatregelen komen. Een grotere piek kunnen we ons niet veroorloven, maar daar is het nu nog te vroeg voor. We zitten op het omslagpunt, al doen deze nieuwe cijfers vrezen dat de stijging verder doorgaat.’’

Het stijgend aantal besmettingen - vandaag kwamen er weer 5831 positief geteste mensen bij - heeft een enorme impact op de ziekenhuizen. Zelfs als het omslagpunt snel komt, dan raast het aantal ziekenhuisopnames nog wel even door, aldus Kuipers.

Aantal keer twee

De afgelopen 24 uur zijn er 49 nieuwe coronapatiënten bijgekomen in de ziekenhuizen bij gekomen. Daarmee komt het totaal op 1070. Op de intensive cares van de ziekenhuizen liggen 228 coronapatiënten. Dat zijn er 18 meer dan gisteren. Op de verpleegafdelingen liggen nu 842 Covid-patiënten, een plus van 31.

En dit zijn volgens Kuipers alleen nog maar de mensen die positief zijn getest. ,,Doe dit aantal voor het gemak maar keer twee, want er komen ook ontzettend veel mensen binnen die klachten hebben, maar nog niet zijn getest. Dat betekent wel dat ze moeten worden opgevangen met beschermende kleding en op speciale afdeling. Dat is een enorme extra werklast dus het is nu echt ontzettend druk in de ziekenhuizen.’’

Bijkomend probleem is dat artsen en verplegers zelf ook ziek worden. Eergisteren waren er alleen al in het Erasmus MC 53 personeelsleden die corona hebben. Zij kunnen dus niet worden ingezet. Ook constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat het niet altijd lukt om patiënten te ontslaan uit het ziekenhuis als ze voldoende zijn hersteld, maar nog te ziek zijn om naar huis te gaan.

Nieuwe fase

De nieuwe cijfers zijn volgens Kuipers aanleiding om een nieuwe fase in te gaan. Alle ziekenhuizen in Nederland moeten opschalen en bedden vrij maken voor coronapatiënten. Tegelijkertijd moeten ze reguliere zorg afschalen. Dat betekent dat niet acute behandelingen en operaties worden uitgesteld.

Een aantal ziekenhuizen, vooral in de Randstad, was daar afgelopen dagen al mee begonnen, omdat ze onvoldoende patiënten konden spreiden. Volgens Kuipers komt dat omdat het tijd nodig heeft om in volle omvang op te schalen. ,,Het gaat niet snel genoeg, nee, maar het gaat goed komen. Iedereen is doordrongen van de urgentie. We hebben elkaar nodig.’’

Als het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen, kan het uiteindelijk zo zijn dat er - net zoals tijdens de eerste coronagolf - patiënten naar Duitsland moeten worden overgeplaatst. De eerste contact met Duitse ziekenhuizen zijn daar inmiddels voor gelegd.

