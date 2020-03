Alle wegen hebben nu de juiste snelheidsborden: nu overal 100 km/u

Verpleeg­hui­zen: Virus komt zó snel binnen, we hadden echt geen keus

20:48 Er was geen andere optie dan alle verpleeghuizen in Nederland op slot te doen. Dat zegt Conny Helder van brancheorganisatie Actiz. ,,In Brabant heeft het merendeel van de verpleeghuizen al één of meerdere coronagevallen. Als we dat in de rest van Nederland nog willen voorkomen, móeten we nu deze maatregel nemen.”