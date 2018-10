Alle verdachten van schietincidenten in Zaandam zitten vast

De 24-jarige Gilano H. meldde zich dezelfde dag nog bij de politie, naar zijn broer Giovanni H. (32) werd nog gezocht. Hij is maandagochtend op Schiphol alsnog aangehouden. H. was gevlucht naar Suriname, maar gaf via zijn advocaat aan zich te willen melden bij de politie. Bij terugkomst in Nederland is hij direct opgepakt.



Zaterdag bracht de politie naar buiten nog op zoek te zijn naar een derde verdachte. Hij zou betrokken zijn geweest bij de eerste schietpartij op de Burcht. Hij is zondagmiddag door een arrestatieteam in Amsterdam aangehouden.