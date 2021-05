Alle scholieren hebben door corona leerachterstand blijkt uit eindtoets: uitslag vertraagd

LIVE | WHO-analisten: Wereldwij­de sterftecij­fer signifi­cant te laag, Hongarije schrapt mondkapjes­plicht

12:14 De ministerraad komt vandaag na bijna twee maanden digitaal overleg weer fysiek bijeen. Het kabinet gaat de steunpakketten met drie maanden verlengen omdat ook de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.