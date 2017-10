Alle moois voor kinderen extra in het zonnetje

Je kunt als columnist deze weken geen moment ontspannen om je heen koekeloeren, op zoek naar het verborgen nieuws, naar dat ene kleine bericht dat een groter publiek verdient. Nee, er is zo veel aan de hand in de wereld dat je je column over Catalonië nog niet af hebt, of in Las Vegas schiet een terrorist met een automatisch geweer countryliefhebbers neer. De wereld draait nogal snel. En als je aan die urgente zaken geen aandacht besteedt, lijkt het bijna alsof je het niet belangrijk vindt.

Maar het is deze week ook Kinderboekenweek. En dat zou ik bijna vergeten, omdat er zoveel narigheid is om over te schrijven. Kinderboekenweek, dé week waarin al het moois dat er voor de jeugd wordt geschreven, even extra in het zonnetje wordt gezet. Wat zo verschrikkelijk belangrijk is. Want boeken zijn de sleutel tot zo veel.

Quote Toen Meester Gerrit Ronja de Roversdochter voorlas, heeft hij me op het spoor gezet van een leven lang leesliefde Voor een paar euro heb je een bibliotheekabonnement, en krijg je toegang tot een wereld vol nieuwe verhalen en nieuwe mensen. Dat verrijkt je. En wetenschappelijk bewezen: lezen vergroot je woordenschat en stimuleert je sociaal-emotionele ontwikkeling. Het draagt zelfs bij aan de welvaart van een land.

Lezen is voor een kind zo belangrijk, of je ze nou voorleest of dat ze het al zelf kunnen. Mijn jeugd spendeerde ik grotendeels met mijn neus in een boek. En ik heb van Roald Dahl en Guus Kuijer net zoveel geleerd als van het Jeugdjournaal. De leeslol die mijn ouders en docenten in mij hebben aangewakkerd, heeft in al die jaren niet aan kracht verloren. Toen Meester Gerrit in groep 5 Ronja de Roversdochter voorlas, heeft hij me op het spoor gezet van een leven lang leesliefde. Dat is een groot cadeau voor een kind.