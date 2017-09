'Alle kleintjes vaccineren tegen rotavirus'

Grote brand bij autobedrijf in Roosendaal, zwarte rook trekt over stad

8:35 Bij een bedrijf aan De Meeten in Roosendaal is woensdagochtend brand ontstaan in een loods van een autobedrijf. De vlammen sloegen uit het pand van een autohandel en het vuur was duidelijk te zien in de omgeving. De vuurzee nam omstreeks 8.00 uur af, maar de rook bleef uit het pand komen. De zwarte rook trekt richting het centrum en de Veiligheidsregio adviseert mensen ramen en deuren te sluiten.