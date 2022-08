Alle grote spoorbonden wijzen cao-bod NS af, staking ‘lijkt onafwendbaar’

Dus besloten de onderhandelaars het bod zoals dat nu voorligt, voor te leggen aan hun achterbannen. ,,Inmiddels hebben onze leden zich massaal uitgesproken tegen dit cao-bod van NS. En zijn ze bereid tot het voeren van acties en stakingen. We gaan ons nu beraden over het ultimatum dat we gaan stellen”, aldus de FNV-zegsman. Bij de VVMC kwam er vandaag ook een ‘Noord-Koreaanse’ uitslag te liggen, aldus bestuurder Wim Eilert. ,,De actiebereidheid onder onze leden is eveneens bijzonder hoog”, meldt hij.

Slimste moment

Volgens Janssen zal nu in overleg worden bepaald wanneer het slimste moment voor actievoeren is. ,,Je wil de NS niet in de kaart spelen door te gaan staken midden in de zomervakantie, als het toch al rustig is in de trein en acties dus weinig consequenties hebben voor de vervoerder.” September zou, als één van de drukste maanden per jaar op het spoor, veel geschikter zijn, maar daarover is nog geen besluit genomen.